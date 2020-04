Mejora tus defensas con los beneficios que aporta el ajo negro

View this post on Instagram

Alguna vez escuchaste hablar del AJO NEGRO? – El ajo negro es el ajo común sometido a un proceso de cocción y fermentación natural por 45 dias que lo convierte en un superalimento. Al fermentarse, el ajo se torna de color oscuro, más suave y su sabor más dulzón, el olor fuerte desaparece y se potencian sus propiedades. – ✔️ Disminuye la presión arterial. ✔️ Es antioxidante. ✔️ Energizante y revitalizante. ✔️ Fortalece el sistema inmune. ✔️ Es altamente nutritivo ya que contiene aminoácidos y vitaminas. ✔️ Es antimicrobiano. ✔️ Mejora problemas respiratorios. ✔️ Es estimulante sexual y afrodisíaco. ✔️ Disminuye las migrañas. – El ajo negro se vende en herboristerias y dietéticas, también en cápsulas y comprimidos en algunas farmacias. – No deja mal aliento ni olor fuerte. – ✅ algo más que la naturaleza nos ofrece para estar saludables.