Estos son los beneficios de tomar licuado de pepino en ayunas

🥒BENEFICIOS DEL PEPINO🥒 • 💚Hidrata ya que posee un 93% de agua. 💚Es diuretico por lo tanto es recomendable para eliminar el exceso de liquidos y de grasas del organismo. 💚Proporciona una cantidad de vitaminas diarias (A, B y C) 💚Ayuda a la perdida de peso y mejora la digestión. 💚El magnesio, el potasio y tambien la fibra que contiene el pepino ayuda a controlar la presión arterial, por lo que es un aliado para nuestra salud cardiovascular a tener en cuenta sobre todo para las personas hipertensas. 💚Retrasa el envejecimiento gracias a que aporta antioxidantes y vitaminas del grupo A, C y E. 💚Fortalece el sistema inmunologico gracias a sus vitaminas, especialmente las del grupo B. • Este es un ingrediente base en nuestros dos batidos verdes #hulk y #lightgreen 🍏 • #diuretico #pepino #beneficiosdelpepino #jugopepino #batidos #jugiverde #jugodetox #jugoverfefit #fitness #alimentacionsaludable