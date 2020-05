Mira cómo caramelizar la cebolla y disfrutar de sus sabores

View this post on Instagram

⭐️ Cebollas Caramelizadas ⭐️ Mi receta a cambio de tu ❤️ y tomá nota porque te voy a enseñar a hacer las cebollas más ricas de tu vida! 😅 (Dónde quedó la modestia? 😂). Hablando en serio: esta receta cambia paladares! Encima se hace rápido, no lleva azúcar 💪 y queda riquísima para cualquier cosa: relleno de tartas, en un dip con queso crema, encima de tostadas… 🎉 . . . ⭐️ Esta receta se hace a ojo, confiá en tu instinto! . ⭐️ Cortá cebollas ya peladas, ideal si hacés el clásico "corte pluma" pero queda bien aunque pongas la cebolla entera 😂 ⭐️ Colocá las cebollas en una sartén con apenas de sal, sin aceite. A fuego mínimo. . ⭐️ Tapalas y déjalas cocinarse solas por 10 minutos. La cebolla va a largar líquido por la sal y se va a cocinar en su propio jugo. ⭐️ Una vez que pasaron 10 minutos las cebollas van a estar más blanditas, es momento de subir el fuego! A partir de ahora no te separás de la sartén, espátula en mano 💪 ⭐️ Con el fuego fuerte vas a rociar por encima de las cebollas Aceto Balsámico, si es reducción (más espeso) aún mejor. Créeme que si bien es algo caro rinde muchísimo, te hablo de más de 6 meses la botella chiquita. ⭐️ Empezá a revolver y vas a notar que las cebollas se mezclan con el Aceto y van tomando color! No pares de mezclar. ⭐️ Cociná por unos 3 a 5 minutos más, hasta que notes que las cebollas se caramelizaron bien (cómo en la foto). ⭐️ Ya está! Hiciste cebollas Caramelizadas en 15 minutos 😉 . . . . . 💖 Les quiero contar que estoy haciendo una hermosa alianza con @flor.de.essen y fue ella quién me convenció de probar el Wok Sensor, lo incluí en la foto porque está recién llegado a casa y medio que estoy enamorada 😍 vayan al perfil de Flor a darle el amor que ustedes saben dar! #LoBuenoSeComparte . . . #veggiesalpoder #comersano #caseroesmejor #comidacasera #cebollacaramelizada #recetasfaciles #recetasveganas #recetasvegetarianas #alimentacionsaludable #almuerzosaludable #cocinafacil #cocinasaludable