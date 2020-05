¡Increíble! Rejuvenece con este poderoso jugo de aloe vera

View this post on Instagram

3 Recetas De Jugo De Aloe Vera: 😉 1️⃣ Zanahoria ✔️ 2 zanahorias ✔️ 2 manzanas verdes ✔️ 1 naranja (pelada) Pones los ingredientes a través de una licuadora, agregue 1 cucharada de gel de aloe vera, y bebes inmediatamente. 2️⃣ Piña ✔️ 1 a 2 tazas de piña fresca ✔️ 1 zanahoria ✔️ 1 manzana verde Pones los ingredientes a través de una licuadora, agregue 1 cucharada de gel de aloe vera, bebes inmediatamente. 3️⃣ Arándano Utilizar un vaso de jugo de arándano. Llena el resto con manzana recién picada. Pones los ingredientes a través de una licuadora, agregue 1 cucharada de gel de aloe vera, bebe inmediatamente.