¡Deliciosas! Tips para hacer papas al horno sazonadas

Patatas Rústicas. . Modo de preparo. . Lave bien las papas y córtelas en ocho pedazos que no necesita pelar (a menos que prefiera sin la piel) Lleve a una sartén con agua para cocinar durante 6 minutos (comience a contar después de hervir agua). Una vez hecho esto, escurra las papas y séquelas bien. En una bandeja para hornear antiadherente, rocíe las papas con un poco de aceite de oliva, espolvoree sal y hierbas de su elección (generalmente pongo romero y orégano, salvia). mezcle las papas con las especias y disponga en la forma dando espacio entre ellas para que estén secas y crujientes. . Tome el horno sin papel de aluminio durante aproximadamente 40 a 50 minutos en un horno precalentado a 200 °, gire las papas hasta que estén doradas … Consejo💕 . Para que las papas no se peguen, la forma antiadherente es excelente para estas papas porque no se pega y es crujiente 😆