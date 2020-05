Estos son los beneficios de tomar té de hierbabuena antes de dormir

Tomarse una buena taza de té de hierbabuena antes de irse a la cama puede resultar ideal para conciliar un sueño profundo y reparador gracias a las propiedades de esta hierba disponibles en esta bebida totalmente libre de cafeína.

Los compuestos en las hojas de esta planta han sido ampliamente estudiados y se ha comprobado que esta tiene múltiples propiedades relajantes, digestivas y analgésicas que ayudarían a que una persona pueda dormir sin problemas durante toda una noche.

Conoce cuatro beneficios de la hierbabuena para la salud Esta hierba se puede encontrar fresca, en tés, cápsulas, extractos y aceites esenciales.

Beneficios del té de hierbabuena para dormir

Aunque los estudios acerca de la hierbabuena se han centrado más en sus aceites y compuestos como el limoneno y el mentol, el té de podría proveer los mismos beneficios para la salud.

De acuerdo al portal de salud Healthline, uno de los poderes de esta planta medicinal y aromática que puede favorecer la calidad del sueño son sus facultades como relajante muscular, que lograrían que una persona se sienta más liviana antes de acostarse.

Asimismo, un estudio en 2016, reseñado por Medical News Today, encontró que el uso del aceite tópico también ayudaba a reducir dolores como la migraña gracias a la sensación de frescura que provee que el mentol que contiene; por ello, los especialistas señalan que hay posibilidades de que el refrescante aroma del té ofrezca el mismo alivio.

Pixabay

De igual forma, Healthline recoge que un experimento halló que el aceite de hierbabuena extendió el sueño en ratones que habían sido sedados. No obstante, destacan que otra investigación resolvió que el mentol no era un sedante y que no existe suficiente evidencia que avale que ayuda a mejorar el sueño.

Sin embargo, un especialista en nutrición enumeró a NDTV los poderes de este té e incluyó sus bondades para “inducir el sueño”.

“El té de hierbabuena ayuda a ayudar a perder peso, reduce la acidez estomacal, hace que la piel brille, induce el sueño y proporciona saciedad, lo que ayuda a perder peso. El té de menta apenas tiene efectos secundarios, por lo que puedes beberlo cuando quieras”, explicó.

También ayuda a la digestión

Además, si alguna molestia estomacal está perturbando las horas de descanso, la hierbabuena es un antiespasmódico y antiemético, excelente para tratar el malestar estomacal, los gases, la distensión abdominal, cólicos y la indigestión. Se cree que igualmente puede tener efectos como ansiolítico.

¿Cómo prepararlo?

Esta bebida puede prepararse ya sea con bolsas de té o con sus hojas frescas. Sin importar la presentación, el procedimiento es el mismo. Para hacerlo hay que:

Llevar a hervor dos tazas de agua en una olla

Apagar el fuego cuando comience la ebullición y agregar la bolsa de té o las hojas de hierbabuena

Tapar el recipiente y dejarlo reposar entre 5 y 8 minutos

Colar, servir y beber