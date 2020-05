¡Asombroso! Descubre qué es lo que cura la manzanilla

View this post on Instagram

🌼🌼🌼MANZANILLA Y TU PIEL🌼🌼🌼 . 🌼También conocida como chamomilla, es una hierba aromática anual, ampliamente utilizada en medicina tradicional y como componente de infinidad de medicamentos y productos cosméticos. . 🌼De uso externo (aceites, infusiones tópicas, baños de asientos) o interno (infusiones, polvos o jarabes). . 🌼Efectos: 🔸️Sedante suave 🔸️Antiespasmódico 🔸️Antiinflamatorio 🔸️Cicatrizante 🔸️Antibacteriano 🔸️Antifúngico 🔸️Emenagogo (estimula el flujo de menstruación y reduce los síntomas premenstruales). . 🌼Sus numerosos usos y acciones son debido a sus principios activos: aceite esencial, camazulenos, alfa bisabolol, flavonoides, cumarinas, mucílagos, lactona, ácido valérico y vitamina C. . 🌼INDICADO PARA: . 💆🏻PIEL 🔸Dermatosis inflamatorias 🔸Pieles sensibles 🔸Quemaduras 🔸Como atenuante de ojeras . 💆🏻Mucosas 🔸Gingivitis 🔸Aftas y ulceraciones en mucosa bucal 🔸Ayuda a la producción de saliva 🔸Conjuntivitis . 💆🏻Pelo 🔸Aclara y da brillo a pelos castaños . 🌼CONTRAINDICACIONES: ⚠Alergias al polen ⚠Alergia a alguno de sus componentes ⚠Embarazo (por su actividad uterotónica) ⚠Toma conjunta de ansiolíticos . 🌼La manzanilla, como otras hierbas de uso medicinal, se usa como complemento a la terapia médica y, aunque sea de origen natural, no está exenta de complicaciones. Consultar y comentar siempre a su médico en caso de consumirlas o colocarlas sobre la piel.