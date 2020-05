Estos son los beneficios medicinales de tomar una cucharada de miel en ayunas

View this post on Instagram

#BeneficiosMiel 🐝 Algunos de los beneficios de las miel son: 🌻 . 🍯 Potencial anti-bacteriano. 🍯 Evita las alergias. 🍯 Reduce la ansiedad. 🍯 Retrasa el envejecimiento. 🍯 Anti-inflamatorio natural. . 🍯 Ayuda al buen dormir. 🍯 Mejora la salud de la piel. 🍯 Excelente energizante. 🍯 Favorece la digestión. 🍯 Alto contenido en vitaminas. . . . #MillaPMiel #AbejaLover #Abeja #Bee #Miel #Honey #Colmena #Enjambres #Apiario #Apicultura #Colmenar #Floracion #Apiterapia #Abejas #Bees #Flor #Natural #Polinizacion #Cosecha #Cultivo #Apicultor #MedioAmbiente #Flores #Planta #Flora #Plantar #Ecosistema #Naturaleza #Conciencia