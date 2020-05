Te explicamos la diferencia entre un huevo cocido, estrellado y revuelto

View this post on Instagram

Hora de comer sano. Ya hemos comido mucho arroz, mucho pollo con papas, mucho ceviche. Esto nos gusta y debemos mantener un equilibrio entre comidas no tan sanas como las anteriores y alimentos que nos nutran y nos brinden lo que necesitamos para que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Estoy de acuerdo con comer de todo (la comida es deliciosa) pero sabemos que DEBEMOS cuidarnos para mantener este templo que es nuestro cuerpo y tengamos salud y bienestar. Mi teoría es 70/30, 70% comida saludable y 30% comida grasosa y dulces 🤣. Esto nos gusta. Porqué dejarlo???????