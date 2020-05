Paso a paso: Descubre cómo hacer leche de avena casera

View this post on Instagram

Lait d'avoine maison ! (super facile) . Recette du lait d'avoine : mélangez dans un robot mixeur 100gr de flocons d'avoine pour 500ml de lait, avec une petite cuillère de miel et une pincée de sel. Filtrez ensuite avec un chinois. Pourquoi le lait d'avoine à la place du lait de vache ? 1. Le lait n'est pas indispensable pour nos os. Il est important d'avoir une source de calcium les 20 premières années de notre vie mais le calcium peut se trouver dans d'autres aliments. 2. Les laitages pourraient favoriser certaines maladies, même si rien n'est encore officiellement démontré à ce stade. 3. Pour les intolérants au lactose, il peut causer des troubles de l'estomac. 4. Les conditions et le traitement des vaches laitières. Si je peux boycotter cela à ma manière, c'est en arrêtant d'acheter aux grandes chaînes. 5. C'est bon !