Esta es la cantidad de calorías y beneficios que aporta el aguacate

Años atrás las #grasas eran las “culpables” del aumento de la #obesidad y los problemas de salud de la población general en los países desarrollados. Sin embargo, a día de hoy se sabe que no todas las grasas son iguales. ⁣ ⁣ Las grasas #saturadas ❌ que proceden de la bollería industrial, los productos #procesados y los aceites #refinados son perjudiciales para la salud, causando problemas como #ateroesclerosis o accidentes cardiovasculares (ACV).⁣ ⁣ Las grasas #instauradas ✅ (mono o poli) ayudan a reducir los niveles de #LDL y evitar problemas cardíacos. Aquí se incluyen alimentos como las #nueces, el aceite de oliva o el #aguacate 🥑⁣ ⁣ Sin embargo, todas las grasas tienen un alto impacto calórico (1 gramo = 9 kcal) por lo que no debes añadir grasas insaturadas a una dieta repleta de grasas poco saludables. En lugar de eso, reemplaza las grasas saturadas por grasas más saludables 😉