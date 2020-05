Ser distantes no quiere decir que una persona no pueda amar intensamente. Por eso, a través del mensaje de los astros, te explicamos por qué estos signos del zodiaco pueden llegar a ser tan diferentes, un tanto complicados, pero al mismo tiempo honestos con sus sentimientos. Toma nota de estas características que te ayudarán a entender mejor a tu pareja.

Estos son los signos del zodiaco más distantes, pero que aman intensamente

Virgo

Son muy fríos al momento de expresar sus sentimientos e incluso sus pensamientos. Suelen ser muy duros con quienes los rodean, porque no saben canalizar a forma de cómo decir las cosas sin herir. Suelen ser muy callados,analíticos, pero cuando se enamoran se entregan en cuerpo y alma. Son unos defensores de su pareja, tanto que pueden llegar a volverse muy cursis.

Escorpio

Los nativos de este signo son los más orgullosos. No les gusta expresar sus sentimientos, porque no quieren que nadie se aproveche de ellos y de su vulnerabilidad ante la vida. Suelen usar esta actitud como barrera para que no hieran sus sentimientos, ya que en el fondo son muy nobles, sinceros y cariñosos. Pero ojo, no los decepciones, porque son muy vengativos.

Capricornio

Ellos son tímidos, desconfiados y poseen muy baja autoestima, por lo que suelen mostrarse muy fríos, distante y hasta distraídos. Todo ello con la finalidad de parecer que no poseen sentimientos, cuando es todo lo contrario. Los capricornianos, son fieles en el amor y cuando aman los hacen de forma apasionada e intensa.

