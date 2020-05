Agua de jamaica: Conoce cuáles son los beneficios de esta bebida

View this post on Instagram

AGUA DE JAMAICA 👌🏽En esta semana hice concentrado de Jamaica para hacer agua. . 😋Es muy fácil de hacer, además es rica en Vitamina C , minerales y antioxidantes. Lo que necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmune 👇🏽 . . 👩🏽‍🍳AGUA DE JAMAICA 👩🏽‍🍳 . . INGREDIENTES – 1 taza de flor de Jamaica – 1 ½ litro de agua PREPARACIÓN . . En una olla colocar todos los ingredientes y dejar hervir por 5 min y listo. Colar, dejar enfriar y almacenar en un recipiente de cristal. Cuando quieras preparar agua solo verte un poco de este concentrado con agua al gusto (depende que tan intenso quieres el sabor). Endulza con Stevia. . . . . . . #aguaantioxidante #antioxidantes #aguajamaica #recetassaludables