Alivia el dolor de rodillas con estas 2 bebidas naturales

ROMERO: Rosmarinus officinalis, conocida popularmente como romero. El romero es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y ocasionalmente achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los secos y algo arenosos y permeables, adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja (laderas y collados), desde la costa hasta 1.500 msnm. A más altura, da menor rendimiento en la producción de aceite esencial. Con el aceite esencial que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de romero. Ha demostrado efectividad para paliar el dolor y la inflamación en personas con artrosis o artritis reumatoide. El romero es una de las hierbas más sabrosas y tradicionales de la cocina mediterránea. Es una de las plantas aromáticas más valoradas en cocina por su agradable olor y el sabor que aporta tanto carnes como pescados y vegetales, siendo un clásico en algunos asados al horno y guisos. Se utiliza tanto fresco como seco. Entre las recetas más usuales que llevan romero figuran la “Paella valenciana”, muchas salsas de tomate, el "Cordero al romero", "Cabrito asado", "Tomates aliñados con aceite y romero" o "Guiso de conejo al romero". Esta planta también se utiliza para personalizar aceites y vinagres, incorporando una rama fresca en el envase donde se conservan, lo que aporta grandes matices al infusionar. #romero #rosemary #beneficiosromero #chezmarnie #hierbasyespecias ¿QUE PLATILLOS CONOCES QUE LLEVEN ROMERO?