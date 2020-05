¡Nutritiva! Así es como se prepara la harina de arroz casera

View this post on Instagram

La harina de arroz se adapta a todo tipo de dietas. Entre sus beneficios, se encuentra que ayuda a controlar el colesterol y favorece a una menor acidez. Además, resulta una opción apta para las personas con celiaquía por no contener gluten. ¿Para qué utilizar esta harina? Para la elaboración de pan, pizzas, tortitas, croquetas… o si querés algo más dulce, también podés usarla para galletas y crepes. . 💪🏻Propiedades: ✔️Absorbe menos grasa y logra un efecto más ligero y una textura suavizada. ✔️Puede ayudar a regular los niveles de colesterol en sangre, protegiendo así la salud de tu corazón. ✔️Su contenido en fibra soluble, contribuye al cuidado de tu sistema digestivo y favorece el tránsito intestinal. ✔️Si sufrís de digestiones pesadas, la harina de arroz favorece unas digestiones más ligeras. ✔️Las proteínas, minerales y vitaminas que contiene la convierten en fuente natural de energía. ✔️Es fuente de antioxidantes que neutralizan los radicales libres y ayudan a prevenir una gran diversidad de enfermedades. ✔️Además, favorece la apariencia de la piel y previene los signos del envejecimiento. . La tenemos envasada o suelta. ¿Te animás a incorporar harina de arroz a tu alimentación? . . . #harinadearroz #quedateencasa #alimentoscaseros #cocinaencuarentena #encuarentenados #alimentos #comidacasera #alimentonatural #alimentosaludable #alimentacionconciente #alimentacionsaludable