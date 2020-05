Prepara este licuado de avena y linaza para adelgazar

View this post on Instagram

La linaza se consume (principalmente molida) en infusiones, ensaladas, zumos naturales, panes o galletas. Sin embargo, y además de estas aplicaciones, es importante destacar que de la semilla de lino se obtiene el aceite de linaza y la harina de linaza, productos muy valorados por sus propiedades nutricionales en dietas vegetarianas y veganas. . Propiedades de la linaza: ✅Rica en fibra . ✅Alto contenido en ácidos grasos como Omega 3, Omega 6 y Omega 9 . ✅Antioxidantes . ✅Vitaminas del grupo B y Vitamina E . ✅Fuente mineral. Posee hierro, potasio, magnesio, manganeso y fósforo. #healthplus #linaza #beneficioslinaza #soysaludable #estilodevidasaludable #vidasana #fibra