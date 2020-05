Estos son los signos del zodiaco del elemento agua

View this post on Instagram

Signos de agua Cáncer, Escorpio y Piscis Son muy creativos, inteligentes y muy sentimentales, se entregan sin ningún tipo de reservas al amor, muy carismáticos, siempre están soñando con los ojos abiertos, pensando en el futuro. . . Les cuesta mostrar fácilmente sus sentimientos, y sólo logran abrirse por completo ante familiares y amigos muy cercanos. . . Siempre están dándole vueltas en su cabeza y no se le escapa el más mínimo detalle. . . A pesar de su fortaleza y personalidad, hay días en los que se encuentran desanimados y otros en los que su intensidad puede fastidiar a más de uno. . . #SignosDeAgua #Positivos #Martes #Cualidades #BendigoElBien