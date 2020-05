Mejora tus defensas con esta nutritiva crema de zanahoria

View this post on Instagram

CREMA DE PASTANAGA • 500 gr. pastanagues • 3-4 alls • Brou (de verdures o de pollastre) • oli verge d'oliva • 200 ml crema de llet o llet evaporada Daurar els alls. Afegir la pastanaga (tallada petita) i sofregirla a foc suau uns 10 minuts. Afegir el brou i coure 15 minuts més. Pots afegir més o menys brou segons t'agradi. Afegir la crema de llet i triturar-ho tot per que quedi una crema fina. Aquesta és una recepta de la @merxereta. Gràcies per compartirla. • CREMA DE ZANAHORIA • 500 gr. zanahorias • 3-4 ajos caldo (de verduras o de pollo) • aceite virgen de oliva • 200 ml crema de leche o leche evaporada Dorar los ajos, añadir la zanahoria (cortada pequeña) y sofreirla unos 15 minutos a fuego suave. Añadir el caldo y cocer 10 minutos más. Puedes añadir más o menos caldo según te guste. La crema de leche. Triturar para que quede una crema fina y listo. • CARROT CREAM • 500 gr. carrots • 3-4 garlic broth (of vegetables or of chicken) • olive oil • 200 ml sour cream Peel the garlic and fried it. Add the carrot (small cuted) and cook it for 10 minutes. Add the broth and cook 10 minutes more. Add the sour cream and process until smoth .