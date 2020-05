Mira qué elementos debe tener una receta de cocina

View this post on Instagram

Hay tantas versiones de esta receta con variaciones y agregados, el corte de papa, el punto de cocción justo. Hoy les traigo una forma super fácil de hacer la famosa tortilla de papa. También les dejo unos tips para que esta receta no falle!!! Tips 👇👇👇👇 👍Si querés hacer una tortilla más saludable, en lugar de freír las papas, podes hacerlas al horno. 👍Es fundamental que la sartén donde se cocine la tortilla esté bien caliente para que no se pegue. 👍Bajar el fuego durante la cocción. 👍Para darla vuelta ayudarse con un plato.