Té de jengibre y cúrcuma: Cómo tomarlo para adelgazar

Estas especias que son muy energéticas 🔋 y saludables🍂, un sabor peculiar 😋que ayudará a mejorar tu circulación ☺y te aportará energía de un modo natural.⛹‍♀ Para esta infusión 🍵necesitarás, 1 rodaja de jengibre fresco (lavar y picar), junto a una pizca de cúrcuma en polvo, a una taza de agua💦 hirviendo, lo dejamos reposar por 10 mints, colocamos el contenido, para luego añadir 1 cucharada pequeña de miel. Bebela como prefieras, Frio o Caliente. Si tienes una jornada que requiere de mucho trabajo, este es una buena infusión para obtener un optimo desempeño y enegía. . . . . . #infusión #jengibreycurcuma #curcuma #saludable #507ptysaludable #jengibre #jengibreGDL #jengibreylimon #jengibreymiel #tiendaorganica #natural #naturista #curcuma #curcumasana #507saludable