Té de manzanilla: ¿Es saludable tomarlo durante el embarazo?

Si estás embarazada y las náuseas no te dejan en paz algunas recomendaciones pueden ayudarte a reducirlas. *Alimentos secos y salados como galletas saladas, salmas o galletas habaneras pueden ayudarte. *Agregarle tajín a tus verduras podría ayudar a controlar las náuseas por la sal que tiene. *Prueba paletas de hielo con agua de fruta sin azúcar o masticar hielo, las cosas frías te ayudarán. *Evita ayunos prolongados, mientras más tiempo tengas el estómago vacío es más probable que te den náuseas. *Prueba tomar té de jengibre caliente o frío. Comunícate conmigo si tienes dudas sobre cómo mejorar las náuseas o sobre tu alimentación durante el embarazo. #nutriologaonline #nutriologacdmx #nutriologaenlinea #nutriologaprenatal #pregnancy #healthypregnancy #embarazo #embarazosaludable #nutritips