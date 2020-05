¿Por qué este año celebran el Mother's Day en EU el 10 de mayo?

El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor de las madres en gran parte del mundo, en diferentes fechas del año según el país. México es uno de los países donde la celebración en el que la fecha se festeja casi un festivo nacional aunque este año 2020, debido a la contingencia por el coronavirus, se ha llamado a pasar la fecha para el 10 de julio o incluso el 10 de octubre.

Y justo este año, en plena crisis del Covid-19 coincide con el festejo en Estados Unidos, pues en el país norteamericano se conmemora la figura de las mamás el segundo domingo de mayo, 8 días más tarde del Día de la Madre en España, pues en Europa existen diferentes fechas de las mamás para cada país. Aunque también en el Viejo Continente y Japón, mayoritariamente se conmemora hoy el día de las madres, hay excepciones, por ejemplo en Reino Unido e Irlanda, el Mothering Sunday se levanta la cuaresma para hacer un homenaje hacia la mujer que es madre.

En Estados Unidos se celebra el Día de las Madres el segundo domingo del Mes de Mayo. Esta tradición se remonta desde 1907 cuando Anna Jarvis comenzó a hacer campaña para que se reconociera esta fecha como el día de las Madres a nivel nacional, en memoria del segundo aniversario de la muerte de su Mamá.

Happy Mother’s Day to all the Superwomen out there ❤️👑🙌❤️, especially those who may not be able to receive a warm embrace from their children today. Thank you for giving us life and love!

