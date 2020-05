Conoce cuatro trucos de cocina usando un horno microondas

View this post on Instagram

¿El uso del MICROONDAS afecta a la calidad de los alimentos? 🤔 . Evaluemos! 🙌🏻 . Los principales factores que afectan a la integridad de los nutrientes son: . 💧Uso de agua de cocción: algunos de sus nutrientes pasan al caldo. Si hervimos espinacas al fuego, podrían perder hasta el 70% de su ácido fólico (vitamina B9). Si las cocinamos en el microondas con tan solo un poco de agua o en un recipiente apto con tapa (para que no se resequen), retendrán casi todo su ácido fólico. . ⏳Tiempo de cocinado: hace que las proteínas se desnaturalicen, que algunos carbohidratos se caramelicen o que algunas vitaminas se echen a perder. ¡El microondas ayuda a lograr el mismo resultado (o similar), acortartando los tiempos! . 🌡️Temperatura alcanzada: por ejemplo, la vitamina C de los tomates se pierde cuando lo freímos o lo asamos. ¡Verduras crudas, verduras más sanas! . En resumen, es una herramienta con mala fama que generalmente, solo la utilizamos para recalentar comida o infusiones. Pero creeme que teniendo recaudos (como no utilizar bolsas o recipientes plásticos), y conociéndolo más a fondo, ¡podemos sacarle buen jugo! 😉 . #microondas #frutasyverduras #recetas #bolsondeverduras #comersano #comidasaludable #cocina #deliveryfrutasyverduras