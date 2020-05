Así es como se prepara la avena cortada al acero horneada

View this post on Instagram

AVENA HORNEADA 🙃⁣ Anota esta receta porque la rompe. ⁣ ¡Ideal como desayuno, merienda y postre!⁣ ⁣ Ingredientes: ⁣ 400 ml leche de almendras ⁣ 2 huevos ⁣ 2 bananas 🍌 pisadas maduras ⁣ 90 gr de azúcar de mascabo ⁣ 1 cda de semillas de chia ⁣ 1 cda de canela ⁣ 1 cdita esencia de vainilla ⁣ 300 gr avena instantánea ⁣ 60 gr de nieves picadas ⁣ 1 cda de polvo para hornear ⁣ 1 pizca de sal ⁣ 200 gr de arándanos⁣ ⁣ Precalentas un horno a 180 C.⁣ Primero mezclas los líquidos y de a poco le vas agregando los sólidos. ⁣ Rocía una fuente de horno con un poco de aceite de coco y lo cocinas por unos 30/35 min aprox. ⁣ ⁣ Al servir agregue un poco de miel 🍯 ⁣ Quedó increíble 🙌🏼🙏🏻✨❤️⁣