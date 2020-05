Gelatina de leche: Mira cómo se prepara y los beneficios para la salud

View this post on Instagram

¡JAMÁS olvidarás la receta de esta GELATINA cremosita de NUEZ con leche condensada! ❤️ 👤 PORCIONES: 10 📝 INGREDIENTES: – 3 tazas de leche condensada – 1 taza de leche evaporada – 1 cda de canela en polvo – 4 tazas de nueces tostadas – 35 gr de grenetina – 1 cda de esencia de vainilla Para decorar: – suficiente cajeta o dulce de leche – suficiente de nuez picada y tostada PREPARACIÓN: 1. Licúa la leche condensada con la leche evaporada, la canela en polvo, la nuez y la esencia de vainilla hasta que se integren todos los ingredientes. 2. Sin deja de licuar, agrega poco a poco la grenetina en forma de hilo. 3. Vierte la preparación en un molde para gelatina de tu preferencia previamente engrasado. 4. Refrigera hasta que cuaje. Desmolda y sirve decorando con cajeta al centro y nuez picada. • • • #kiwilimon #gelatinadenuez #gelatinadeleche #gelatinasartisticas #lechecondensada #postresfaciles #recetasdulces #pecandesserts #postresfrios #nobakedessert