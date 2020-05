Estas son algunas de las consecuencias de tomar té verde en exceso

View this post on Instagram

#Consiglio_Fit 𝗧𝗵𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 È consigliato di BERE OGNI GIORNO un paio di tazze di THE VERDE. 🍃 ✅ è un ottimo #antinfiammatorio naturale e aumenta i livelli di adiponectina nel sangue, ovvero un ormone che ha il potere di diminuire il colesterolo totale migliorando al contempo il rapporto tra quello buono (HDL) e quello cattivo (LDL), ✅ abbassa la #pressione ✅ riduce la #glicemia, i trigliceridi e la resistenza all’insulina ✅ accelera il #dimagrimento. Sembra un sogno, invece è realtà, l’Adiponectina è una molecola di segnale prodotta dal tessuto adiposo e il suo compito è proprio quello di favorire il calo di #peso. 👉Si tratta di un ormone che si trova in abbondanza nel sangue delle persone magre o normopeso, mentre scarseggia in quello degli individui obesi, ma oltre a promuovere il dimagrimento e il dispendio energetico, favorendo così il mantenimento del peso forma, l’adiponectina ha importanti effetti antinvecchiamento. In particolare grazie agli effetti antiaterogeni, antinfiammatori. Un vero e proprio ormone #BRUCIAGRASSI NATURALE! #detox #theverde #teverde #greentea