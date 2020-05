¿Qué hago hoy de comer? Recetas fáciles

View this post on Instagram

#MartesDePlatoFuerte Prepara unos deliciosos tacos de pescado empanizado en hoja de jicama. 😍 #CocinaFácil #tacosdepescado #recetas #tacos #pescadoempanizado #recetasfáciles #recetasdecocina #recetasdecomida #food #instagood . . . Necesitas: 8 láminas muy delgadas de jícama 500 g de robalo en tiras delgadas 1 taza de col rallada 1 taza de zanahoria rallada 1/2 taza de mayonesa 3 cucharadas de jugo de limón 1 chile chipotle adobado 1 taza de harina 2 huevos batidos 1 taza de pan molido Aceite suficiente para freí Paso a paso: Salpimienta las tiras de pescado y empanízalas pasando primero por la harina, luego el huevo y por último por el pan molido. Fríe las tiras en aceite caliente y reserva en papel absorbente. Licua la mayonesa con el jugo de limón y el chile chipotle; salpimienta al gusto. Acomoda el pescado sobre las hojas de jícama, agrega un poco de zanahoria y col rallada. Acompaña con la mayonesa de chipotle. Ofrece.