¡Delicioso! Así es cómo se prepara el café helado en casa

Whipped coffee ☕️ 🍧 . . Es súper fácil de preparar solo necesitas 2 cucharadas de café ( puede ser descafeinado o normal) 2 cucharadas de azúcar ( rubia o blanca ) 2 cucharadas de agua ( tibia ) TODO SIEMRE EN PARTES IGUALES Mezclar todo y batir hasta que se forme una crema suave y café claro, luego en un vaso colocar hielo a gusto y leche ( la leche puede ser del sabor que quieras), le agregas la espuma de café y listo 🥰😍🤤 Revuelves para que se mezcle un poco con la leche, queda súper rico, es similar al starbucks 🤭❤️❤️