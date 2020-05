Vinagreta de fresa: prepara esta receta y obtén beneficios para la salud

View this post on Instagram

Vinagreta de fresa 🍓. Receta ⬇️ . -1 cucharada de mostaza dijon -3 cucharadas de mermelada The Preservatory "Strawberry, balsamic, peppercorn". -1 echalotte pelado y picado finamente. -1/3 taza de vinagre balsámico -1 taza de aceite de oliva -Sal al gusto -Granos de pimienta rosa al gusto Mezclar todo y agregar a tu ensalada favorita!