Estos son cuatro usos sorprendentes del bicarbonato de sodio en el hogar

Solemos pensar que cuantos más productos químicos usamos la casa va a estar más limpia. ❌😱 Esto no solo es incorrecto sino que puede llegar a perjudicarnos. Primero, el uso excesivo puede dañar nuestra salud ⚠️. Segundo, estamos contaminando el agua y por lo tanto al planeta 🌎. Y tercero, comprar tantos productos también nos afecta al bolsillo 💸. Por eso, es importante hacer como nuestros abuelos y abuelas y aprender qué productos naturales, ecológicos y económicos podemos usar para tener una casa reluciente. ☄ 💛 Para los que no los conocen, les presento al dúo dinámico: 👌Vinagre de alcohol: ayuda a eliminar diferentes manchas, el sarro, hongos y olores. Da suavidad en los lavados de ropa y lo podés usar en múltiples superficies. ¡Y no te preocupes por el olor! Cuando se seca se evapora 😊 y también se le puede agregar aromatizantes como cáscara de limón o aceites esenciales. 👌Bicarbonato de sodio: es buenísimo para quitar olores, humedad y blanquear superficies 👏. En mis stories destacados podés ver todos los tips para aprender a usar cada uno (en lavados de ropa, limpieza de microondas, horno, vidrios, etc). ¿Qué otros productos mágicos usan ustedes? ¡Los leo!