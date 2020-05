Estos son los signos del zodiaco que no saben escuchar

Para ellos no hay tiempo que perder, por eso no se detienen a conocer ciertos detalles de algunas situaciones. Uno de sus mayores defectos es que suelen ocupar los espacios de otros para contar sus problemas, pero cuando otros recurren a ellos para expresar sus conflictos, no suelen escucharlos o si es posible no llegan a prestarles atención. Por eso, aquí te decimos cuáles son los signos del zodiaco que debes evitar si quieres desahogarte.

Los signos del zodiaco que no saben escuchar

Géminis

Ellos son poco pacientes. Les gusta escuchar, pero por períodos cortos de tiempo los problemas de otros. Se sienten muy abrumados cuando alguien se encarga de dar detalles de una situación. Lo más seguro es que mientras otros hablan, tienen la mente en otras ideas.

Leo

Nada les parece perfecto, solo lo que ellos hacen, por eso tienden a pasar por prepotentes y dar muestra de que en el mundo no les interesa saber la opinión de otros. Y aunque en gran parte es verdad, los nativos de este signo suelen ser unos excelentes oradores.

Sagitario

No soportan la lentitud que algunos poseen al hablar, ya que ellos suelen ser muy dinámicos. No les gusta perder el tiempo en excusas, argumentos y demás declaraciones sin basamento de una idea clara y que sea de su agrado, por eso, suelen ser muy malos receptores de mensajes.

