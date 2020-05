Descubre cinco formas diferentes de usar vinagre blanco en la cocina

View this post on Instagram

No importa cómo uses este producto; la versatilidad y beneficios del vinagre no tiene límites. ¿Quieres conocer otros usos?: • Una cucharadita de vinagre en dos tazas de agua es capaz de revivir y refrescar vegetales marchitos. • Un poco de vinagre añadido al agua de un florero alarga la vida de las flores. • También sirve para aliviar algunas picaduras, urticaria y quemaduras del sol al ser aplicado directamente sobre el área afectada.