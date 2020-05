Avena con canela: Prepara esta rica receta que te ayudará a adelgazar

View this post on Instagram

La avena es un alimento súper completo, es fuente de carbohidratos, fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. . 🔹Aporta saciedad 🔹Mantiene niveles de glucemia estables 🔹Regula el tránsito intestinal 🔹Antioxidante 🔹Ayuda a disminuir el colesterol Por estos motivos es un gran alimento para incorporar en galletas, barras de cereales, budines, panqueques, etc. #avena #avenabeneficios