Semillas de Chía: Reduce el colesterol y obtén múltiples beneficios

Las semillas de Chía provienen de México. Las culturas mayas y aztecas las usaban como refuerzo de energía. De hecho, Chía significa fuerza. Pero, ¿qué beneficios nos aporta? 1. Son ricas en nutrientes y tienen pocas calorías. Destacar su riqueza en vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B6 y B8) vitamina E y vitamina A y minerales como calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc, selenio y cobre. Sin olvidar su bajo contenido en sodio. 2. Ricas en fibra. Una onza (28 gramos) de semillas tiene 12 gramos de carbohidratos. 11 de ellos son fibra, el cuerpo no los digiere. 3. Están cargadas de antioxidantes 4. Son altas en proteínas de calidad. 5. Las semillas de Chía son conocidas por su fantástica fuente de grasas omega-3 6. El alto contenido de fibra y proteína en las semillas de chía puede ayudarlo a perder peso. Aunque dos estudios uno del investigador David Nieman, DrPH, profesor de la Appalachian State University en Carolina del Norte demostró que consumir 50 gramos diarios no reduce el peso corporal ni la grasa corporal. Y el otro estudio de la investigadora Catherine Ulbricht, PharmD, jefe del Natural Standard Research Collaboration demostró que consumir Chía no tiene ningún efecto sobre la pérdida de peso. 7. Las semillas de chía pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Aunque falta más evidencia científica, un estudio de la investigadora Ulbricht, mostró algún efecto beneficioso para el corazón. 8. Aunque falta más evidencia científica, se relacionan las semillas de Chía con la mejora del rendimiento del ejercicio, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión. 9. Las semillas de chía son ricas en varios nutrientes que son importantes para la salud ósea (calcio, magnesio, fósforo…) ¿Cómo incorporar las semillas de Chía a la dieta? Las semillas de Chía son un alimento fácil de incorporar en nuestra dieta. La forma más común es mezclando la semilla con agua, leche animal o vegetal, zumo y dejando que absorba el líquido formando una gelatina. Este gel puede ser añadido … Puedes continuar leyendo en el blog www.alimentosysecretos.com #chia #semillaschia #semillasdechia