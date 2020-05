Los abrazos aportan beneficios a la salud: Descubre cuáles son

View this post on Instagram

Hoy os queremos hablar de la importancia de los abrazos. Nos parece un tema súper bonito en las fechas en las que estamos. Y es que, ¿sabías que los abrazos son capaces de crear todos estos beneficios? Dale este fin de semana un abrazo a quien más lo necesite 🙂 #centroformación #nules #beneficiosabrazos #abrazos #centroformaciónnules