¡Efectivo y natural! Combate la acidez tomando jugo de apio

Esta información puede ser el mejor regalo de salud que puedas recibir, a pesar de ser super sencilla y simple de hacer. El apio es considerado el alimento más sano y alcalino del planeta, incluirlo en grandes cantidades diariamente ayuda a sanar síntomas o incluso enfermedades que parecen no tener cura de otra manera como son enfemedades autoinmunes, cáncer y otras. Date oportunidad de leer todo sobre el #jugoapio y sobre todo de tomarlo todos los días en ayunas para ver los resultados por ti mismo. http://www.nutrigps.com/2018/10/20/jugo-magico-apio/ #nutrigps #salud #autoimmune #cancer #health