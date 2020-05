Pay de mango: Hazlo en casa con tan solo 5 ingredientes

View this post on Instagram

Dulce, cremoso y con un sabor tropical ¡Anímate a realizar este pie de mango!⁣⁣ ⁣⁣ Ingredientes⁣⁣ 1 lata de leche condensada Wepa⁣⁣ 190 gramos de queso crema⁣⁣ 1 ½ tazas mango picado 4 mangos chicos⁣⁣ 1 sobre grentina o gelatina sin sabor 7 gramos ⁣⁣ ¼ taza agua⁣⁣ Basede pie de galletas de vainilla ⁣⁣ ⁣⁣ Preparación⁣⁣ ⁣⁣ -Pela y corta los mangos en cubos.⁣⁣ -Mezcla la grenetina con el agua y deja reposar 5 minutos. Pasado el tiempo se debe de ver espesa la mezcla. Calienta unos 20 a 30 segundos en el microondas o bien derrite a baño María.⁣⁣ -Coloca en el vaso de la licuadora la leche condensada Wepa, queso crema, mango picado y grentina hidratada. Licua hasta que quede muy terso y suave.⁣⁣ -Vacía en el molde y refrigera por 4 a 5 horas.Se debe de ver firme para que lo puedas cortar con facilidad.⁣⁣ – Decora con mango contados en tiras (puedes usar el pelador de papas).⁣⁣ ⁣⁣ ¡Weeepa! A disfrutar.⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #wepafoods #piedemango #recetas #postres#pastelera #reposteria # repostera#dulcesrecetas #maracay #caracas #valencia