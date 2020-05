Estos son los signos del zodiaco más compatibles con Géminis

Géminis está en su mejor momento, está disfrutando de su tránsito natural durante el mes de mayo en el que más allá de estar directo, muestra influencias que definen su comportamiento con los demás. Por eso, aquí te decimos cuáles son los signos del zodiaco más compatibles con él en el ámbito del amor y la amistad.

Signos del zodiaco más compatibles con Géminis

Aunque los geminianos suelen ser muy expresivos, comunicativos y cariñosos no tienen muchas amistades y les cuesta consolidar parejas, por lo que entablar con ellos este tipo de relaciones costará un poco, pero una vez se ganen la confianza de otros, resultan ser muy leales y hasta celosos. Por eso, en el plano amoroso o de grupos sociales. Estos son los signos con los que son más compatibles:

Libra

Los nativos de Géminis se sienten a gusto con los libranos ya que les encanta la facilidad con la que éstos tienden a socializar. Eso les facilita el acercarse a conocer a otras personas, ya que ellos por sí solos no tienen la iniciativa para hacerlo. Además, les gusta compartir la afición por las películas y los videojuegos. Como amigos se llevan muy bien y como pareja se integran fácilmente, pero no suelen durar porque Géminis no suele ser muy abierto a entregarse por completo en el amor.

Acuario

La capacidad para crear e iniciar proyectos es algo que atrae a los Géminis hacía los nativos de este signo. Además, les encanta el carácter rebelde, libre y un tanto desapegado que poseen en materia de amor. Es una pareja explosiva, porque ambos se integran muy bien. No es de extrañar que existan muchas parejas sólidas que pertenezcan a esta mezcla astrológica, sin embargo, en el plano de las amistades y camaradería, los geminianos no suelen ser muy leales a ellos, pues, no les gusta estar en grupos grandes ni participar en todo lo que ellos inventan para pasarla bien.

