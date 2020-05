Para aliviar el calor: Así se prepara el agua de horchata de arroz

View this post on Instagram

¡Nada mejor para REFRESCARSE que esta HORCHATA de arroz con hielos! (Prepara el doble porque te va a encantar)🥛😋 INGREDIENTES: – 2 litros de agua – 1 taza de arroz – 4 rajas de canela – 400 ml de leche evaporada – 1/2 taza de azúcar PREPARACIÓN: 1. Remoja en agua hirviendo el arroz y espera a que enfrié. 2. En una cacerola hierve 2 tazas de agua con las 4 rajas de canela, déjala enfriar. 3. Licúa el arroz con todo y agua, el agua con canela y un pedazo de ella. 4. Utiliza un colador de malla fina para pasar lo licuado a una jarra grande. Incorpora leche al gusto hasta lograr la consistencia deseada. 5. Agrega de 2 a 3 litros de agua más y revuelve con azúcar al gusto. Al final agrega hielos.