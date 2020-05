Mira cuáles son los signos del zodiaco más introvertidos

No llamar la atención, ni mucho menos ser el centro de críticas o halagos forman parte de las características que definen a estos signos del zodiaco más introvertidos. Para ellos, lo mejor es siempre estar bajo perfil y no ocasionar ningún tipo de bullicio. Por eso evitan todo tipo de evento o encuentros en los que sean ellos los que lleven la batuta. No les gusta ser líderes, ni mucho menos jefes de una gran número de personas.

Estos son los signos del zodiaco más introvertidos

Virgo

Ellos se esconden por todo, no les gusta llamar la atención bajo ninguna circunstancia. Prefieren ser invisibles ante cualquier acto. Pero a pesar de ser muy callados, suelen ser muy analíticos y conservadores con sus pensamientos. Son muy desconfiados y les cuesta ser los primero en iniciar algo.

Escorpio

Suelen ser muy solitarios. Disfrutan haciendo actividades en pequeños grupos. Son también muy desconfiados, pero una vez que se ganan la confianza de alguien suelen ser muy cercanos, conversadores y amigables. No les gusta el bullicio ni las mentiras.

Acuario

Los nativos de este signo poseen muy pocas amistades porque no suelen ser muy abiertos en cuanto a su vida personal se refiere. No son de asistir a eventos en los que vaya mucha gente, ellos disfrutan más de las reuniones improvisadas y con las amistades de confianza. Son muy callados y observadores.

