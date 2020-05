Te decimos cuáles son los signos del zodiaco más melancólicos

Cuando nos referimos a los signos del zodiaco más melancólicos nos referimos a aquellas personas que por muchas manifestaciones de cariño que reciba o que cuente con un apoyo de respaldo que posea, nunca saldrá de su tristeza o estado de ánimo en el que no existe la más mínima alegría. Chequea si tú o alguien de tus cercanos forma parte de este grupo.

Estos son los signos del zodiaco más melancólicos

Tauro

Ellos son serios, analíticos y suelen estar siempre muy apartados del mundo. No les gusta crear controversia, porque para ellos ya es suficiente el estar siempre sumergidos en su vida un tanto triste, solitaria y estricta. Los sentimentalismos no van con ellos, porque no les gusta involucrarse de más por nada ni nadie.

Escorpio

Para ellos no existe la solución a ningún tipo de adversidad que pueda presentarse. En su mundo no aplica la lógica ni el ir más allá, por eso viven como retraídos y suelen caer mal, porque no les gusta mostrar su lado noble para no ser heridos.

Piscis

Los nativos de este signo se toman todo muy personal. Para ellos no hay tregua, les gusta aferrarse a los problemas incluso a los que no son suyos, porque creen que están en la capacidad de resolverlos y no mueven ni un dedo para ello. Nunca cambian de opinión, la de ellos es la que vale y eso los hunde más.

