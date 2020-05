El agua de avena con canela te ayuda a eliminar toxinas

View this post on Instagram

Una de mis especias favoritas y que utilizo prácticamente todos los días es la canela, la utilizo siempre para hacer té ya sea solo o con jengibre, en mis recetas de repostería, no puede faltan jamás en mis smoothies y avena, se la espolvoreo a mi café con leche o capuchino, también me ayuda con el cólico menstrual y dolor de estómago. Además de que me encanta su sabor, la consumo por los diferentes beneficios que aporta a la salud, es tan buena que incluso ayuda en ciertos tipos de enfermedades. Algunos beneficios de la canela: 1. Ayuda a controlar la diabetes ya que disminuye los niveles de azúcar en la sangre, tomando el té en ayunas. 2. Mejora trastornos digestivos como gases, problemas espasmódicos y para tratar la diarrea, principalmente cuando es mezclada con miel porque la miel tiene enzimas que facilitan la digestión y la canela tiene un efecto antibacteriano, antiespasmódico y antiinflamatorio. 3. Combate infecciones en las vías respiratorias ya que tiene un efecto secante en las mucosas y es un expectorante natural, disminuyendo la tos, la congestión y la fiebre . 4. Ayuda a combatir el colesterol por la presencia de antioxidantes. 5. Ayuda a bajar de peso ya que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, impidiendo que se conviertan en grasa 6. Ayuda a prevenir el Alzheimer ya que posee magnesio, flavonoides zinc y yodo, que favorecen la circulación sanguínea, y por tanto el buen funcionamiento de nuestro cerebro 7. Es Anti envejecimiento ya que mejora la piel protegiéndola de agentes externos como la contaminación o los rayos UV debido a sus propiedades antioxidantes. 8. Ayuda con el dolor menstrual tomando una taza de té de canela o canela con leche caliente, calma el dolor en el vientre y relaja los músculos. #canela #beneficioscanela #nutricion #saludable #sanoysaludable #nutricionista #nutrición #comidasana #comersano #habitossaludables #habitossanos #sanoynatural #comidasanaysaludable #comidafit #comidanutritiva #alimentacionsaludable