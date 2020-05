Este jugo de papaya y piña te ayudará a mejorar la digestión

View this post on Instagram

Conoce algunos beneficios de la PAPAYA.🧡Alto aporte en fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a regular los niveles de colesterol y azúcares.🧡Está considerada como un buen laxante, disminuyendo el estreñimiento.🧡Ayuda a prevenir la formación de gases y elimina las lombrices intestinales gracias a los alcaloides que posee.🧡El consumo de esta fruta está recomendado para prevenir la deficiencia de vitamina A, una causa de ceguera infantil