Mira cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar manchas

Diferentes de usar el bicarbonato: Para la limpieza: 🥣Quita manchas de aceite y grasa. Esparce bicarbonato de sodio sobre el lugar y frota con un cepillo mojado. 🥣Desinfecta y blanquea diversas superficies ?desde la bañera hasta azulejos, baldosas o la cocina. En una esponja húmeda espolvorea bicarbonato de sodio y frota como regularmente lo haces. A continuación deja reposar 5 minutos, enjuaga bien y seca. 🥣Limpia los pisos. Elimina la suciedad sin dejar rayones con 1/2 taza de bicarbonato de sodio disuelto en un balde de agua tibia. 🥣Deja la ropa, peluches y alfombras como nuevos ?sin manchas ni malos olores?. Para la ropa, agrega 1/2 taza de bicarbonato de sodio al jabón líquido; para los peluches, espolvoréalos con bicarbonato de sodio y deja reposar durante 15 minutos, retira el bicarbonato con un cepillo y listo; y para las alfombras, espolvorea toda la superficie y deja reposar durante la noche, luego barre la mayor cantidad posible y aspira el resto. 🥣Quita los malos olores a los zapatos. Espolvorea una o dos cucharadas en los zapatos mientras no los uses y remueve el bicarbonato cuando vayas a usarlo 👩‍⚕️Para la salud: 🥣Es un exfoliante para rostro y cuerpo. Sólo necesitas mezclar 3/4 de bicarbonato de sodio y 1/4 de agua. Frota suavemente sobre el rostro o el cuerpo con movimientos circulares y luego enjuaga. 🥣Es un desodorante natural. Mezcla una pizca de bicarbonato de sodio con gotas de agua y aplícalo directamente en las axilas. 🥣Reduce la sensación de cansancio en los pies. Sumerge tus pies en un recipiente con agua tibia y tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Frota y deja reposar durante unos minutos. Agrega unas gotas de aceite esencial de lavanda 🥣Desintoxicante. Añade 1/2 taza de bicarbonato de sodio a la bañera. Esto neutralizará los ácidos de la piel, aliviando dolores, comezones y toxinas. Agrega 1/2 taza de vinagre para que la piel quede más suave.