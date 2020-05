Estas son las propiedades medicinales del té verde

View this post on Instagram

☕️¿Qué mejor para los días fríos que tomar un té rico y caliente bien abrigadito con buena compañía? ❆ Además mira los beneficio que tiene para nuestra salud 👍 . Te contamos un poco más sobre ellos: 👉 Favorece la salud cardíaca: Su alto contenido en antioxidantes lo convierten en un aliado para regular los niveles de colesterol malo en la sangre e impedir que este se instale en los vasos sanguíneos. 👉Ayuda a la prevención de la diabetes: Las propiedades de este té podrían ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre para prevenir la diabetes. 👉Estimula el metabolismo: Está científicamente comprobado que el consumo de té verde ayuda a eliminar toxinas, a adelgazar y a mantener un peso corporal saludable. 👉Mejora la salud bucal: En la medicina tradicional china se ha utilizado el té verde como un protector dental, capaz de prevenir infecciones bucales, además de su empleo para ayudar a controlar los problemas de mal aliento. 👉Posee propiedades antioxidantes: Es una fuente rica de antioxidantes y, gracias a esto, es un aliado para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. ✔ ¿Te gusta la idea? #MetMedicinaPrivada #EstasBienProtegido #VidaSaludable #FelizJueves #teverde #compañia #beneficiosteverde