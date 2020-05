Mira para qué sirve el tomillo y los aportes que ofrece a la salud

View this post on Instagram

🌱TOMILLO🌱 . • Es conocido por su ayuda en los problemas respiratorios comunes como resfríos, tos, catarro, etc. • Su aroma ayuda a la relajación, disminuye la ansiedad y tensiones. • También es conocido por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias. . 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 #tomillo #tomillojust #just #bienestarnatural