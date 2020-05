Galletas de avena con plátano: Prepáralas con tan solo 2 ingredientes

View this post on Instagram

Una de las recetas estrella cuando haces blw son estas galletas de avena y plátano súper fáciles: -avena ya remojada -plátano machacado con un tenedor Se mezclan las dos cosas y se le puede añadir canela, pasas, huevo (si ya está incorporado), pepitas de cacao, etc. etc. etc. También el plátano se puede sustituir por manzana rallada o cualquier otra fruta que os guste.una vez mezclados los ingredientes le das forma de galleta y al horno hasta que se doren!!! #laurablw #laurazubeldiablw #asesorablw #galletasavenaplatano #galletassaludables #sinazucar #sinazucarrefinada