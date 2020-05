Estos son los increíbles beneficios de la manzanilla para la piel

La manzanilla es una las hierbas medicinales más beneficiosas para la salud, belleza y cuidado de la piel debido a las extraordinarias propiedades curativas que posee.

Cada vez que estamos angustiados o desgastados, esto se reflejará primeramente en la piel, ya sea dejándola más seca, sensible o grasa. Para mejorar su aspecto con eficacia, las personas han recurrido a lo largo de la historia a esta planta familia de las margaritas.

Estos son los beneficios del aceite esencial de manzanilla Se puede utilizar de manera tópica y en la aromaterapia.

De acuerdo a un artículo de The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, la manzanilla alemana se ha empleado por siglos para curar distintas afecciones de este importante órgano por funcionar naturalmente como “antimicrobiano, antialérgico, antiinflamatorio, antioxidante y analgésico”.

Igualmente, destaca que la Comisión Alemana E la aprobó para el tratamiento de enfermedades “inflamatorias mucocutáneas y terapia de heridas y quemaduras”.

Beneficios de la manzanilla para la piel

La manzanilla obtiene sus poderes de sus compuestos activos que son: los terpenoides como bisoprolol, matricina, bisabolol, camuzaleno; flavonoides como apigenina, luteolina, rutina, quercetina; hidroxicumarinas, mono y oligosacáridos y mucílagos.

Además, múltiples investigaciones avalan su uso tradicional y las bondades terapéuticas de su uso tópico, razón por la que se puede hallar a esta hierba en cualquiera de sus tipos (romana o alemana) y sus aceites en una variedad de productos cosméticos para la piel y el cabello como humectantes y limpiadores.

Asimismo, son también estas características lo que la ha hecho popular para tratar “irritaciones leves de la piel, como quemaduras solares, erupciones cutáneas, llagas e incluso inflamaciones oculares”, sostiene un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Otros beneficios de esta para la dermis son:

Debido al camazuleno que posee, tiene cualidades antiinflamatorias y ayuda a la sanación de heridas

Por otro lado, el bisabolol la hace un agente hidratante y antiinflamatorio natural que, según un estudio, “ disminuye los signos de fotodaño, reduce el prurito y mejora la textura y la elasticidad de la piel ”.

”. De igual forma, ensayos químicos ha identificado que estas pequeñas flores también poseen cualidades antioxidantes. Estos podrían brindar protección contra los radicales libres.

Otro experimento con ratones comprobó que el aceite de manzanilla alemana alivió la dermatitis atópica

Por ser un antibacteriano, es utilizada igualmente para combatir infecciones en la piel

Una observación en humanos comprobó que los flavonoides en la manzanilla y sus aceites esenciales logran penetrar “debajo de la superficie de la piel en las capas más profundas”, recogieron investigadores.

Por último, Nivea explica que como ingrediente, la manzanilla es idea para pieles extremadamente secas y sensibles. Conjuntamente, sus efectos calmantes y purificadores curan y limpian sin causar irritaciones.

Algunas formas de usar la manzanilla en casa para el cuidado de la piel es tomar una taza caliente de su relajante té, reutilizar las bolsitas de infusión frías para desinflamar los ojos hinchados y cansado o como un vapor facial.

Recuerde que aunque la manzanilla por lo general es segura para todo el mundo, un texto científico resalta que se ha informado de la aparición de dermatitis de contacto y conjuntivitis luego de aplicar sus productos tópicos.

Además, señala que “existe un riesgo potencial de angioedema y anafilaxia” y que podría interactuar con anticoagulantes como la warfarina, aumentando sus efectos.

