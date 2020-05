Mermelada de naranja: Aquí su receta e increíbles beneficios para la salud

View this post on Instagram

MERMELADA DE NARANJA. . INGREDIENTES – 500 grs. de naranjas (3 naranjas aprox: 1 con piel y 2 sin piel y sin nada de parte blanca). – 20 grs. de jugo de limón. – 400 grs. de azúcar. . PREPARACION – Lave bien las naranjas y séquelas. A una de ellas sólo córtele los extremos (déjele la piel) y la parte en cuartos. A las otras 2 naranjas quítele la piel y toda la parte blanca y también pártala en cuartos. – Ponga las naranjas partidas en cuartos en el vaso (que completen los 500 gr), el jugo de limón y el azúcar. Triture durante 30 seg/vel progresiva 5-7-10. – Seguidamente, programe 25 min/temp varoma/vel 2/sin cubilete Coloque inmediatamente el cestillo sobre la tapa para evitar salpicaduras y permitir una mejor evaporación. – Compruebe si ha quedado de su gusto, teniendo en cuenta que aunque parezca que ha quedado muy líquida, al enfriar espesa mucho. Si le gusta más espesa, programe otros 2-3-5 min/temp varoma/vel 2/sin cubilete/cestillo sobre la tapa. – Una vez lista, ponga en un frasco de vidrio grande, deje enfriar, tape y guarde en el refrigerador. . NOTA – Si le gusta menos amarga, ponga las 3 naranjas sin cascara. – Si quiere que la mermelada se conserve por harto tiempo en un frasco que no va a usar, un truco para que quede al vacío es primero que nada lavar muy bien el frasco de vidrio con agua muy caliente, y después poner la mermelada recién hecha en el frasco y cerrarlo inmediatamente y dejarlo boca abajo hasta que se enfríe.