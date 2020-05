Descubre el poder antiflamatorio que posee el té de eucalipto

View this post on Instagram

• тιpѕ doña ғlora • ⠀ E u c a l i p t u s✨ Además de ser uno de nuestros follajes preferidos a la hora de armar nuestros arreglos, lo elegimos también porque tiene importantes beneficios! ⠀ 🌿Ayuda a respirar mejor 🌿Alivia la tos 🌿Relaja y libera tu mente 🌿Cura heridas y ayuda en el proceso de cicatrización 🌿 Regula los niveles de azúcar. ⠀ . . . #tipsdoñaflora #eucaliptus #eucalipto #beneficioseucalipto #doñaflora